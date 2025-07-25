Он будет действовать до вечера 29 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности (означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий) объявлен в Санкт-Петербурге до вечера 29 июля из-за аномальной жары, которая установилась в городе. Об этом сообщила пресс-службы администрации губернатора.

"По информации Росгидрометцентра до 21:00 29 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально жаркой для этого времени погоды", - говорится в сообщении.

Как ранее рассказал главный синоптик города Александр Колесов, среднесуточная температура воздуха в ближайшие дни составит плюс 25-27 градусов, что на 7 градусов выше климатической нормы. В дневные часы столбик термометра будет достигать отметок в 30-32 градуса.