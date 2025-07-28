Днем в городе ожидается плюс 30-33 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой до 30 градусов и выше, установившаяся в Санкт-Петербурге, продлится до конца недели, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Нет пока изменений в "лучшую" сторону, жара до конца недели продлится по всему нашему региону. <…> В ночные часы в городе - плюс 20-22 градуса, днем - 30-33 градуса и так до начала августа", - отметил Колесов.

В ближайшие дни не исключены новые температурные рекорды: для последних дней этого летнего месяца в Петербурге экстремумы составляют плюс 32,1 градуса для 30 июля и плюс 32,4 градуса 31-го, уточнил синоптик. "Кратковременные дожди и сегодня местами пройдут по западу, но они мало чего приносят нам в плане прохлады", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по информации Гидрометцентра в Петербурге объявлен оранжевый уровень погодной опасности (означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий) до вечера 29 июля из-за аномальной жары.