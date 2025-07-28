Глава региона Артур Парфенчиков сообщил, что особенно сложная обстановка фиксируется в Муезерском районе

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. На территории Карелии в настоящее время действуют 15 лесных пожаров, из них 9 - в Муезерском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"За прошедшие выходные из-за сухих гроз в лесах республики зарегистрировано 30 новых возгораний. Наши пожарные потушили 16 пожаров в районах и округах Карелии на площади 25,8 га. Ситуация остается напряженной: сегодня действует 15 пожаров в регионе. Особенно сложная обстановка в Муезерском районе - здесь обнаружены 9 очагов", - сказано в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией глава Карелии поручил увеличить группировку сил для борьбы с лесными пожарами в Муезерском районе. По его словам, самая напряженная обстановка наблюдается возле поселка Волома. Площадь пожара там достигла 125 га. На борьбу с ним направлены 64 человека и 8 единиц техники.

С 15 июля на всей территории Карелии действует особый противопожарный режим. Запрещено использовать открытый огонь на землях любых категорий. В лесах установлен пятый класс пожарной опасности.

По данным Карельского ЦГМС, до конца июля на территории большей части республики установилась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура будет держаться на 7-9 градусов выше климатической нормы. Это повышает риск возникновения лесных пожаров. Также ситуацию усложняют отсутствие обильных осадков и сухие грозы.