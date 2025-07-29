Первый набор на новую программу магистратуры "Реставрация объектов историко-культурного наследия" уже объявлен сообщила пресс-служба правительства региона

КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Первый набор на новую программу магистратуры "Реставрация объектов историко-культурного наследия" объявлен в Калининградской области, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя службы государственной охраны объектов культурного наследия области Евгения Маслова.

"Это важный шаг в формировании профессиональной школы реставрации в Калининградской области. Потребность в таких специалистах крайне высокая, в том числе благодаря реализации здесь проектов вовлечения памятников в экономический оборот", - отметил Маслов.

Обучение организовано в рамках исполнения поручения президента России об организации на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта подготовки кадров в области архитектуры, реконструкции и реставрации архитектурного наследия, новая программа также дополнила мероприятия Десятилетия науки и технологий, информирует пресс-служба. Помимо обучения реставрации, учебный план предусматривает изучение истории, культуры и археологии региона.

Партнерами вуза в новом проекте выступает Союз реставраторов России и крупнейшие калининградские музеи: Музей Мирового океана, историко-художественный музей, музей изобразительных искусств.

Магистратура предусматривает очное двухлетнее обучение. Первый набор в количестве 15 человек производится на платной основе. Вуз планирует подать заявку на открытый публичный конкурс Министерства культуры РФ для получения бюджетных мест на эту программу.

По официальным данным, в Калининградской области насчитывается более двух тысяч объектов культурного наследия, примерно треть из них - это многоквартирные дома-памятники, более 20% составляют объекты археологического наследия, 14% - военно-мемориальные объекты, 7% - объекты религиозного назначения, 4% - фортификационные сооружения.