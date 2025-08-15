Уже проведен первый транш в объеме почти 2 млрд рублей из федерального бюджета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 25 млрд рублей из федерального бюджета выделят на развитие села Старой Ладоги в Ленинградской области. Уже проведен первый транш в объеме почти 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации региона в своем официальном Telegram-канале.

"Основная сумма логистическая, транспортная [поступит] из бюджета Российской Федерации, чтобы довести дорогу от Мурманской трассы - четырехполоску до поворота на Старую Ладогу. Ленинградская область уже получила первый транш - 1,8 миллиарда, плюс добавили свои [из бюджета Ленинградской области] 450 миллионов", - приводятся в сообщении слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Дрозденко добавил, что в Старой Ладоге правительство Ленинградской области полностью поменяет коммуникации, сети, водопровод, канализацию, электрику, проведет газ; частные инвесторы построят два отеля, Министерство науки и высшего образования - "школу-университет" по истории Древней Руси, и поддержал идею проведения в селе Гражданского форума-2026.

Старая Ладога

Старая Ладога - одно из древнейших поселений России, которое считается первой столицей Древней Руси. Дата основания Старой Ладоги - не позднее середины VII века, на ее территории находится 160 исторических памятников, в том числе крепость, храмы и два монастыря. Сейчас она является одной из главных туристических локаций региона.