В Петербурге проверяют причину возгорания прогулочного катера

Из-за возгорания маломерного судна не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку из-за возгорания прогулочного катера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, 21 августа в акватории реки Фонтанки произошло возгорание маломерного судна "Эдвард". <...> Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, в результате возгорания никто не пострадал. Катер горел по всей площади размером 2х5 м.