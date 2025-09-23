Число абонентов, оставшихся без воды, не уточняется

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Проблемы с водоснабжением возникли в Архангельске из-за сбоя на Центральной насосной станции, сообщает администрация города. В некоторых домах воды нет.

"В связи со скачком напряжения произошел сбой на центральной насосной станции водоснабжения. По этой причине в домах отсутствует вода", - указано в сообщении.

Число абонентов, оставшихся без воды, не уточняется, водоснабжение отсутствует в ряде домов в Октябрьском и Ломоносовском округах, в частности, на улицах Вологодской и Воскресенской.

Центральная станция перезапущена, идет включение насосных станций в кварталах. Полностью водоснабжение планируется восстановить в течение двух часов. В жилых домах, где установлены повышающие насосы, перезапустить их должны сотрудники управляющих компаний либо ТСЖ.