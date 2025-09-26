Отмечается также снижение числа случаев отравления алкоголем, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, уменьшилась в Вологодской области на 46% с марта по август 2025 года, с момента действия ограничений на продажу алкоголя, в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем. Количество алкогольных отравлений уменьшилось на 53%, алкогольных психозов - на 42%, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"На 46% снизилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя на Вологодчине. Сравнительный анализ статистических данных провел Минздрав области за период с марта по август 2024 и 2025 годов", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в этом году, с момента ввода ограничений розничной продажи алкогольной продукции, отмечается снижение числа случаев отравления алкоголем - на 53%, с 457 до 214; количества зарегистрированных случаев алкогольных психозов - на 42%, со 114 до 66; госпитализаций вологжан в состоянии алкогольного опьянения - на 18%, с 1067 до 873; вызовов скорой помощи к лицам в алкогольном опьянении - на 12%.

Кроме того, почти вдвое снизилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя - цирроза, кардиомиопатии, добавил губернатор.

Как сообщал накануне заместитель губернатора - министр экономического развития Дмитрий Родионов, с марта этого года закрылись, перепрофилировали свою деятельность или не имеют возможность торговать алкоголем 370 алкомаркетов из 610. Закрыты 43 "наливайки" из 87, а также 148 вейп-шопов из 316.