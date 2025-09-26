Джейсон Деруло представил новую песню Who Hurt You на концерте в Москве

Шоу сопровождалось масштабным световым и танцевальным оформлением и спецэффектами

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Американский певец Джейсон Деруло выступил в Москве на "ЦСКА Арене", где представил свою новую песню Who Hurt You, передает корреспондент ТАСС. В программу концерта вошли хиты артиста, среди которых Talk Dirty, Swalla, Savage Love, Wiggle и другие композиции.

"3 октября выходит моя новая песня, которая называется Who Hurt You. Я не могу придумать лучшего места для исполнения этой песни", - сказал Деруло публике.

Певец появился из-под сцены на всплывающей платформе. Он открыл концерт песней Swalla. Шоу сопровождалось масштабным световым и танцевальным оформлением и спецэффектами. Музыканту на протяжении всего выступления аккомпанировал живой бэнд. Во время исполнения песни Trumpets Деруло вышел к зрителям, прошелся по рядам, спел с ними, а также бросил свою майку в зал.

На сцену вышел танцевальный дуэт Les Twins (братья Лоран и Ларри Николя Буржуа) из Франции, танцующий в жанре хип-хоп. Диджей Шон Чарльз (Mr. Movi), выступавший на разогреве у Деруло, открыл свой сет ремиксом на песню Татьяны Куртуковой "Матушка-земля". Чарльз также был в роли бэк-вокалиста во время танцевальных номеров. Всего Деруло исполнил около 20 композиций, включая интро между ними, короткие версии треками и репризы. Певец вышел на сцену в 20:30 по московскому времени, шоу шло 1 час 20 минут. 28 сентября Деруло также даст концерт в Санкт-Петербурге.

За свою карьеру артист продал более 250 миллионов синглов по всему миру и получил четырнадцать платиновых синглов в США. Дебютный сингл Деруло Whatcha Say, который был выпущен в 2010 году, достиг первого места в рейтинге популярности авторитетного американского музыкального журнала Billboard ("Биллборд"), а также был продан в количестве пяти миллионов копий. Видеоклип на песню Wiggle, записанную совместно с американским рэпером Снуп Доггом, набрал более миллиарда просмотров на платформе YouTube, а клип на песню Swalla, записанную в 2017 году совместно с певицей Ники Минаж и Ty Dolla Sign был просмотрен более 2 миллиардов раз. Организатором выступления артиста в РФ стало концертное агентство Say Agency.