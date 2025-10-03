ВЭБ.РФ заключил прямое соглашение по кампусу "Арктическая звезда" в Архангельске

В рамках проекта будет создан современный научно-образовательный центр

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, правительство Архангельской области и ООО "Арктическая звезда" подписали прямое соглашение по проекту строительства кампуса мирового уровня в Архангельске, сообщает корпорация ВЭБ.РФ. Документ фиксирует условия долгосрочного сотрудничества, а также подходы к распределению рисков участников концессионного проекта в Архангельской области для его успешной реализации.

"Соглашение фиксирует условия долгосрочного сотрудничества. Его подписание - важный этап в реализации проекта по строительству кампуса. Важно, что благодаря сотрудничеству региона с ВЭБ.РФ и концессионером на каждый рубль расходов областного бюджета на реализацию проекта будет привлечено 3,2 рубля дополнительных инвестиций. Таким образом, благодаря реализации проекта в ближайшие три года в экономику Архангельской области будет привлечено более 30,88 млрд рублей", - отметил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

В рамках проекта будет создан современный научно-образовательный центр, который будет готовить кадры в том числе для решения стратегических задач освоения Арктики. "ВЭБ.РФ обладает успешным опытом финансирования крупных инфраструктурных проектов и готов обеспечить его финансовую и методологическую поддержку. Всего ВЭБ.РФ предоставит 8 млрд рублей на срок до 15 лет. Прямое соглашение определяет условия долгосрочного сотрудничества правительства региона, ВЭБ.РФ и концессионера в целях защиты интересов всех сторон и успешной реализации проекта", - сказал управляющий директор ВЭБ.РФ Николай Борисенко.

Кредитное соглашение между ВЭБ.РФ и ООО "Арктическая звезда" было подписано в апреле 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 40,7 млрд рублей. Они будут направлены на создание современных жилых корпусов для студентов и преподавателей, а также необходимой учебной и спортивной инфраструктуры. Проектирование кампуса завершено, начаты строительные работы. Ввести объект в эксплуатацию планируется в начале 2029 года.

"Концессионером 1 июля получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию строительства кампуса в Архангельске, 3 июля получено разрешение на строительство. В настоящий момент на площадке кампуса развернуты строительно-монтажные работы основного периода, в частности, ведутся работы по погружению шпунта и сооружению подпорной стены, осуществлено погружение пробных свай и отбор кернов с проведением лабораторных испытаний, параллельно ведутся работы с ИА РАН по сохранению культурного слоя на территории строительства. Сегодняшнее подписание прямого соглашения с регионом и ВЭБ.РФ является итогом годовой работы наших команд и позволит направить кредитные средства в проект уже в текущем месяце", - добавил генеральный директор ООО "Эталонные Концессии" (управляющей организации ООО "Арктическая звезда") Алан Бугулов.

Кроме того, по проекту создания кампуса "Арктическая звезда" в Архангельске ВЭБ.РФ в роли агента правительства РФ осуществляет экономическую экспертизу финансовой модели проекта и юридическую экспертизу концессионного соглашения.