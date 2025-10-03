В Мурманской области ожидают более 830 тыс. туристов по итогам 2025 года

Регион стал одним из лидеров по темпам роста турпотока, заявил губернатор Андрей Чибис

МУРМАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области ожидают, что турпоток по итогам 2025 года составит более 830 тыс. гостей, что станет рекордом для региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Мурманская область подтвердила статус одного из лидеров по темпам роста турпотока. За последние годы нам удалось удвоить количество туристов. В этом году ожидаем более 830 тыс. гостей, что станет новым рекордом для региона", - приводят в правительстве области слова губернатора.

Чибис представил доклад об итогах летнего туристического сезона и особое внимание обратил на преодоление сезонности для путешествий по Мурманской области. По его словам, туризм в Кольском Заполярье стал круглогодичным. Так, зимой гости приезжают за северным сиянием и горнолыжными трассами, летом - для арктических круизов, китов и экологических маршрутов, а осенью набирает популярность "тихая охота" за грибами и ягодами. Кроме того, каждый сезон наполнен насыщенной событийной программой.

В Министерстве информационной политики региона добавили, что туризм занял свою долю в экономике Мурманской области, достигнув 3,1% в ВРП региона по итогам 2023 года, что превышает среднероссийский показатель - 2,9%.