В Карелии стартовал проект для ветеранов СВО

В нем примут участие 19 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 октября. /ТАСС/. Ветераны СВО с нарушением опорно-двигательного аппарата примут участие в проекте "Vремя Zавтра", который стартовал в Карелии. Параллельно с курсом медицинской реабилитации они смогут пройти образовательную программу, сообщили в пресс-службе правительства республики.

"14 октября в Госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске запустили социально-значимый проект "Vремя Zавтра", который реализует руководитель курского регионального сообщества клуба Лидеров России "Эльбрус", советник научного центра Министерства транспорта РФ Ольга Ворошилова <...>. В нем примут участие ветераны СВО с нарушением опорно-двигательного аппарата. Благодаря инициативе параллельно с курсом медицинской реабилитации они смогут пройти образовательную программу в сфере цифровых технологий по современным востребованным профессиям", - сказано в сообщении.

Проект был отобран в рамках "Мастерской социальных проектов" клуба Лидеров России "Эльбрус" Президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он получил поддержку и одобрение со стороны правительства Карелии и Общественной палаты РФ. В регионе проект курирует премьер-министр правительства республики Андрей Сергеев.

Как отмечают создатели проекта, он актуален из-за необходимости создания эффективной системы поддержки защитников Отечества на этапе их возвращения к мирной жизни. Этот процесс требует не только продолжения медицинской реабилитации, но и оказания психологической помощи, а также приобретения новых профессиональных компетенций, позволяющих реализовать себя, несмотря на полученные ограничения здоровья.

"Уже сегодня в госпитале начнутся практические занятия. Мы хотим, чтобы люди, которые сегодня адаптируются к мирной жизни, получили те знания и навыки, которые помогут им в дальнейшем трудоустройстве. Для кого-то новые умения станут отдушиной, кто-то сможет открыть свое личное дело", - сказала Ворошилова.

В Карелии в проекте зарегистрировались 19 человек. Ключевыми темами их обучения станут работа с беспилотными летательными аппаратами, цифровая фотография для мониторинга и документирования, а также использование искусственного интеллекта для обработки данных. Все они тесно связаны с приоритетными направлениями развития транспортной отрасли. Такой подход позволяет одновременно решать несколько ключевых задач: обеспечить непрерывность лечения, оказать психологическую поддержку и дать ветеранам практические навыки.