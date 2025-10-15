Губернатор Вологодской области передал на СВО личный УАЗ

Машина предварительно прошла серьезную техническую подготовку

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов исполнил недавнее обещание и отправил бойцам специальной военной операции свой УАЗ, сообщил глава региона. Машина прошла серьезную техническую подготовку, также перед отправкой ее освятил епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий.

"Передал свой УАЗ на фронт. Сегодня этот верный железный друг отправился туда, где он нужнее всего - к нашим воинам. Этот автомобиль многое повидал. На нем исколесил пол-Вологодчины - и леса, и болота, и проселочные дороги. Вытягивал меня из самых непролазных мест, когда ездил за грибами. Машина простая, надежная, родная - с характером, как сама Вологодская земля. Передаю с гордостью и от всей души. Она будет служить нашим защитникам верой и правдой", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Как сообщил мэр Череповца Роман Маслов, машина предварительно прошла серьезную техническую подготовку. "Установили вездеходные колеса, усилили раму, демонтировали лишние элементы, провели защитную покраску, а также установили дополнительное освещение", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Автомобиль освятил епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий. В знак благодарности губернатору передали флаг от взвода - как символ уважения и поддержки, добавил Маслов.