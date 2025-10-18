В Ленобласти нашли тайник с боеприпасами времен войны

Житель поселка Ромашки рассказал, что нашел ящик с оружием в лесу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружили у жителя поселка Ромашки Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"При осмотре сарая на участке, принадлежащем 50-летнему жителю района, сотрудниками полиции изъят деревянный ящик с тротиловыми шашками (по 0,75 г) - 241 штука; дымовой шашкой - 1 штука; сигнальными выстрелами - 2 штуки; патронами калибра 12 7 мм - 3 штуки; патронами различных калибров - 15 штук; винтовкой Мосина 1913 года выпуска в корродированном состоянии", - говорится в сообщении.

Изъятые предметы направлены на исследование.

Согласно результатам, вес тротиловых шашек составляет более 18 кг. Остальные боеприпасы находятся на дополнительном исследовании.

50-летний владелец участка рассказал, что нашел боеприпасы в лесу в 1990-х годах. Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.