В Петрозаводске погиб мужчина, в которого выстрелили из охотничьего ружья

Стрелявшего задержали сотрудники ППС

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. /ТАСС/. Мужчина, в которого днем во вторник дважды выстрелили из охотничьего ружья в Петрозаводске, погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"Потерпевший - 46-летний мужчина, погиб. Фигурант - 70-летний мужчина", - сказано в сообщении.

По данным МВД, сообщение о ЧП поступило в 11:40 мск. По предварительным данным, конфликт произошел в одном из дворов города. Стрелявший пытался скрыться на автомобиле, но его задержали сотрудники патрульно-постовой службы.