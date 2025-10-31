В Вологодской области закрылись почти 67% алкомаркетов

На контроле остаются 42 "наливайки" в Вологде и Череповце

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Почти 67% алкомаркетов, 407 магазинов из 610, закрылись или переформатировали свою работу в Вологодской области. На контроле остаются 42 "наливайки" в Вологде и Череповце из изначально действовавших 87, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В регионе работало 610 алкомаркетов, 407 из которых закрылись или сменили название и ассортимент. В том числе за октябрь - 31 торговая точка, из них семь федеральных, 24 региональных", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Продолжена работа по демонтажу конструкций, установленных с нарушениями правил благоустройства, которые размещены на фасадах многоквартирных домов. Убрали 11 вывесок в Череповце и 13 в Вологде. Из 87 "наливаек" в Вологде и Череповце на контроле остаются 42 точки. В районных центрах закрылись три "наливайки" - в Устюжне, Шексне и Череповецком районе.

"Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 163 уже прекратили свою деятельность. За октябрь закрылись 11 мест продажи вейпов", - сообщил глава региона.

По данным губернатора, федеральная сеть алкомаркетов "Бристоль" по договоренностям с властями региона планирует до середины ноября сменить вывески всех своих магазинов на "Б-продукты", они уже закуплены. Переформатирование всех магазинов сети планируется до 1 декабря - ассортимент значительно расширят, доля алкоголя в нем снизится до 20%, продавать его будут в отдельных залах.