В Мурманской области повреждены новогодние ели и украшения

Это случилось из-за сильного ветра

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Бушующий в Мурманской области ураган повредил несколько новогодних елей и украшения на площадях. В Кольском районе из-за непогоды перенесли открытие новогодней ели, ранее запланированное на 15 ноября, сообщил глава Кольского района Александр Лихолат.

"Специалисты МАУК "Мурманские городские парки и скверы" устраняют последствия сильного ветра на пяти объектах, ведутся электротехнические работы. До конца дня все проблемы будут устранены. Из-за непогоды незначительно пострадали три новогодних ели - две в Росляково и на Семеновском озере. Их уже привели в порядок", - сообщил мэр Мурманска Иван Лебедев в своем Telegram-канале. Главная ель в центре города осталась невредимой.

Не устояли ели в городах Полярный, Заполярный. В Североморске повреждены новогодние уличные украшения.

"Елка будет, но попозже. Из-за неблагоприятных погодных условий, метели и штормового ветра, церемония открытия главной елки Кольского округа переносится. Торжественное зажжение елочки должно было состояться на Поморской набережной в эту субботу, 15 ноября. О новой дате и времени проведения мероприятия обязательно сообщу дополнительно", - написал глава Кольского района Александр Лихолат на своей странице во "Вконтакте".

Сильная метель, снегопады в сочетании со штормовым ветром в порывах до 29 м/с продлится в регионе до воскресенья. Из-за непогоды частично закрыты участки дорог, закрывался аэропорт Мурманска, четыре авиарейса ушли на запасные аэродромы, еще 13 были задержаны.