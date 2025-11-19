Создана мультиагентная ИИ-система для быстрого поиска лекарств

Она работает с точностью до 80%, что превосходит существующие аналоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники университета ИТМО разработали мультиагентную ИИ-систему для быстрого поиска новых лекарственных молекул. Она работает с точностью до 80%, что превосходит существующие аналоги, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Исследователи из ИТМО при поддержке ученых Центра практического искусственного интеллекта Сбера разработали мультиагентную систему для поиска новых лекарственных молекул. Модель не просто генерирует новые молекулы в виртуальном пространстве, но и полностью автоматизирует процесс их поиска и отбора. Программа работает с высокой точностью - почти 80% предложенных системой вариантов соответствуют заданным учеными критериям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ученые с помощью системы уже нашли новые перспективные лекарственные молекулы для разработки лекарств против семи заболеваний: болезней Альцгеймера и Паркинсона, рассеянного склероза, рака легких, тромбоцитопении, дислипидемии, а также устойчивости к препаратам против рака. В том числе они впервые сгенерировали сразу пять перспективных молекул, которые борются с белками, связанными с развитием заболеваний, чего раньше сделать не удавалось.

По данным пресс-службы, ученые центра "Сильный ИИ в промышленности", центра ИИ в химии и научно-образовательного центра инфохимии ИТМО при индустриальной поддержке Сбера разработали мультиагентную систему (Multi-Agent Drug Discovery), которая состоит из четырех ИИ-агентов. Они поочередно решают различные задачи, например, анализируют текстовый запрос от исследователя, подбирают нужные алгоритмы, генерируют молекулы и рассчитывают их свойства, собирают полученные результаты в единый отчет.

Как отметили в вузе, каждую молекулу система проверяет по пяти критериям: биологической активности, сродству связывания, синтетической доступности, лекарственному подобию и отсутствию токсичности. Модель правильно распознает и выполняет запрос в 79,8% случаев, что намного выше результатов зарубежного аналога ChemAgent, который выдает корректные результаты в 16,4% случаев.

"Наша модель не просто генерирует новые молекулы, но и полностью автоматизирует весь цикл поиска - от анализа текстового запроса пользователя до выдачи готового списка перспективных кандидатов с рассчитанными свойствами. В наших тестах модель превзошла все существующие аналоги по точности и эффективности. Кроме того, система способна к обобщению информации для решения незнакомых задач без опоры на другие примеры", - привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника исследовательского центра "Сильный искусственный интеллект в промышленности" ИТМО Анны Калюжной.