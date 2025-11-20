В Вологодской области ввод жилья вырос почти на 12%

К началу ноября построено более 661 тыс. кв. м жилых площадей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем жилищного строительства в Вологодской области на начало ноября почти на 12% превысил аналогичный прошлогодний показатель. Введено более 661 тыс. кв. м жилья, сообщил губернатор Георгий Филимонов по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным на полях "Транспортной недели - 2025".

"Подробно обсудили ключевые показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и социально-экономическое развитие региона. Марат Шакирзянович отметил, что в Вологодской области нет ни одной программы в красной зоне, а также хорошие темпы ввода жилья: к началу ноября построено более 661 тыс. кв. м - почти на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Рассмотрели реализацию проектов с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов - строительство школы, детского сада, объектов дорожной инфраструктуры, а также обновление парка общественного транспорта. Затронули вопросы развития опорных населенных пунктов и реализацию крупных инфраструктурных проектов, отметил глава региона.

Вологодская область признана одним из лучших регионов России по реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Символический "Золотой каток" Хуснуллин вручил губернатору в ходе форума. Вологодская область впервые вошла в число регионов-лидеров.

Дорожная сеть области составляет 27,7 тыс. км автодорог, в том числе 1,6 тыс. км - это федеральные трассы, 10,1 тыс. км - региональные, 16 тыс. км - местные. За 10 месяцев этого года по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в области отремонтировали 122,7 км автодорог, ввели после ремонта пять региональных мостов общей протяженностью 253 погонных м. Продолжается строительство Некрасовского моста в составе Малого транспортного кольца в Вологде и капремонт Октябрьского моста в Череповце.

Объем регионального дорожного фонда в 2025 году составляет 24,8 млрд рублей. К концу 2025 года ожидается, что 52,5% автодорог регионального и межмуниципального значения будут соответствовать нормативам, 64,7% дорог опорной сети и 90% дорог - в Вологде и Череповце при плане в 85%, сообщил губернатор.