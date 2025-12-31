Жители Северо-Запада встретят Новый год со снегопадами и морозами

В чаастности, в Республике Коми столбики термометров могут опуститься до -32 градусов, сообщили синоптики

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Специалисты 31 декабря прогнозируют снегопады почти во всех регионах СЗФО, также возможны метели. Холоднее всего будет в Республике Коми - в новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до -32 градусов, сообщили синоптики.

В последний день 2025 года в большинстве районов Карелии ожидается небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью минус 7-12 градусов, местами до минус 18. Днем минус 7-12, местами до минус 16. В Архангельской области небольшой снег, ночью местами туман. В отдельных районах - изморозь и гололед. Температура минус 10-15, местами до -20 градусов. В Ненецком автономном округе (НАО) местами также небольшой снег, метель. Ветер западной четверти 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура минус 10-15, при прояснениях минус 20-25, на западе округа до минус 5 градусов.

В Республике Коми в новогоднюю ночь и 1 января повсеместно снег, ночью будет подмораживать до минус 27-32 градусов, днем - от -13 до -25. Морозы окрепнут в новогоднюю ночь и в Вологодской области, температура воздуха составит от -16 до -21 градуса, пройдет слабый снег. В дневные часы 1 января ожидается 12-17 градусов мороза.

По данным Псковского ЦГМС, 31 декабря на территории области ожидается облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер северных направлений, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью -4-9 градусов, днем -2-7. Атмосферное давление низкое.

"Последний день уходящего года ожидается морозным и снежным. В тылу циклона начнет поступать холодный арктический воздух, постепенно понижая температурный фон. Предстоящей ночью ожидается около -7-12, в дневные часы от -5-10. Временами будет идти небольшой снег, днем в отдельных районах области он может усиливаться до умеренного. Ветер перейдет в северо-западную четверть, но останется в пределах 4-9 м/с. В Великом Новгороде в течение суток ожидается небольшой снег, температура воздуха ночью -7-9, днем -5-7", - сообщили новгородские синоптики.

В Калининградской области местами продолжатся снегопады. Ветер днем северный, 5-10 м/с. Температура воздуха с ночных -2-7 градусов днем повысится до нуля - минус пяти. В Калининграде, по данным областного гидрометцентра, температура воздуха днем составит 2 градуса ниже нуля, ожидается сильный снег. Метеорологи просят водителей авто быть внимательными, поскольку видимость будет невелика - местами лишь 1-2 км, тогда как при благоприятных погодных условиях она составляет 4-7 км. Также на дорогах вероятна гололедица.