В Петербурге восстановили движение по фиолетовой ветке метро

Поезда двигались с увеличенным интервалом по участку от "Обводного канала" до станции "Шушары"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Движение поездов по фиолетовой ветке петербургского метро восстановлено после устранения технической неисправности, сообщила пресс-служба метрополитена в официальном Telegram-канале.

"Движение поездов на линии 5 осуществляется в обычном режиме, интервалы восстанавливаются. Техническая неисправность устранена", - говорится в сообщении.

Поезда двигались с увеличенным интервалом по участку от станции "Обводный канал" до станции "Шушары" по обоим путям более 2,5 часа.