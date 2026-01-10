В Петербурге создали оперштаб по противодействию нештатным ситуациям

В него вошли представители всех учреждений, подведомственных комитету по транспорту

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Ухудшение погодных условий стало причиной создания оперативного штаба по противодействию нештатным ситуациям на транспорте, сообщила пресс-служба комитета по транспорту города в официальным Telegram-канале.

"В него вошли представители всех учреждений, подведомственных комитету по транспорту, а также транспортных предприятий, обеспечивающих перевозку пассажиров: ООО "Воздушные ворота Северной столицы", АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания", ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Снегопад, начавшийся в городе ночью, по прогнозам, продлится до середины 11 января. Высота снежного покрова в центре Санкт-Петербурга достигла рекордных для этой зимы 26 см.