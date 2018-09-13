Поисковики обнаружили в Ленинградской области останки двух красноармейцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Бойцы специальных поисковых подразделений российской и белорусской армий обнаружили в ходе совместной работы в Ленинградской области останки двух красноармейцев. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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"Военнослужащие поисковых подразделений Западного военного округа и Вооруженных сил Республики Беларусь в ходе совместной экспедиции в районе озера Барское в Ленинградской области обнаружили останки двух красноармейцев - защитников Ленинграда", - говорится в сообщении.

Найденные останки красноармейцев будут похоронены с воинскими почестями.

Также в районе поисковых работ обнаружены предметы вооружения, экипировки и обмундирования. Инженерно-саперным подразделением ЗВО вывезены и уничтожены четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Белорусская делегация прибыла в Санкт-Петербург на прошлой неделе в рамках взаимодействия с российскими военными по вопросам поиска останков жертв войны. В субботу военные поисковики двух стран начали совместную работу на местах боев Ленинградской битвы.