Изменение цвета воды в реках Петербурга произошло из-за аномальной жары

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Изменение цвета воды в реках Санкт-Петербурга, которое неоднократно фиксировалось в текущем году, вызвано жаркой погодой. Об этом сообщила журналистам заместитель начальника отдела информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Фомина.
"Лето было жаркое и сильно нанесло урон для экологического состояния многих малых водотоков. Это сказалось на азотистых соединениях, в частности, водорослям нечем дышать, и это могло спровоцировать цветение", - сказала она на пресс-конференции в Петербургском региональном информационном центре ТАСС.
В беседе с корреспондентом ТАСС Фомина добавила, что, например, этим летом в водоемах Петербурга специалисты фиксировали повышенное содержание кислорода в воде. При этом, по ее словам, водостоки от предприятий также могли оказать влияние на изменение цвета воды, однако погодный фактор стал определяющим.
Как сообщалось ранее, в начале июня текущего года в городе в фиолетовый цвет дважды окрашивалась река Мурзинка, которая является притоком Невы. Представители петербургского комитета по природопользованию и природоохранной прокуратуры организовали проверку. Также был зафиксирован случай окрашивания реки Новой в сине-зеленый цвет, а жители жаловались на резкий запах.
По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в текущем году регулярно фиксировались температурные рекорды. В частности, в мае было побито сразу три температурных рекорда, а температура воздуха в среднем была выше нормы на 4,2 градуса, летом температура также держалась выше средних значений за историю наблюдений, а первая декада сентября стала самой теплой за последние 80 лет.