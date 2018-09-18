В НАО завершили подготовку к зимнему отопительному сезону

НАРЬЯН-МАР, 18 сентября. /ТАСС/. Подготовка Ненецкого автономного округа к зимнему отопительному сезону ведется по графику и опасений не вызывает. Об этом врио главы региона Александр Цыбульский заявил на встрече с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.

"В этом году мы в целом к осенне-зимнему сезону уже подготовились, - доложил он. - Основной запас дизельного топлива, дров, угля уже завезен в населенные пункты". "Все идет в рамках установленных сроков", - заверил он. "Мы не видим рисков срыва" - добавил Цыбульский.

Он также заметил, что в некоторых населенных пунктах отопление не выключалось даже летом из-за низких температур.