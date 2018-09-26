Туристическая полиция Петербурга продолжит работу в качестве постоянного подразделения МВД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Туристическая полиция, созданная в Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата мира по футболу, продолжит работать как постоянно действующее подразделение МВД. Об этом сообщил в среду председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич.

"[Туристическая полиция] сохраняется, это подразделение работает в составе системы МВД", - сказал Панкевич на пресс-конференции, посвященной итогам ЧМ-2018.

Спецподразделения полиции создавались в преддверии футбольного первенства в Петербурге, Сочи и Казани для помощи болельщикам и приема обращений в случае совершения в их отношении каких-либо правонарушений. "Мы на протяжении определенного периода времени совместно с другими отраслевыми подразделениями, совместно с системой МВД создавали этот продукт к чемпионату мира по футболу. Мы видим сегодня, что туристическая полиция нужна, что она качественно отработала", - отметил он.

По словам Панкевича, процесс обучения и отбора кадров для спецподразделения проходил с участием "Городского туристско-информационного бюро", в результате город получил команду людей, владеющих английским языком и готовых взаимодействовать с туристами. "Эта командная игра показала себя должным образом, и данная система работы будет продолжена", - сообщил глава комитета.

Как ранее сообщили в региональном управлении в ГУ МВД в ответ на запрос ТАСС, туристическая полиция как подразделение на базе полка патрульно-постовой службы была создана в мае этого года. Наиболее пристальное внимание в период чемпионата уделялось таким объектам, как Дворцовая площадь, Исаакиевский и Казанский соборы, Храм Воскресения Христова, Гостиный двор, Московский вокзал и крейсер "Аврора".

По данным комитета по развитию туризма, во время ЧМ-2018 в Санкт-Петербург приехало более миллиона туристов, из которых 650 тыс. составили иностранцы. Стадион "Санкт-Петербург" принял семь матчей чемпионата. Игры первенства проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.