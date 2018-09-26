В Петербурге назван обладателя Гран-при регионального тура фестиваля "Добрая волна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Имя победителя регионального отборочного тура культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" назвали в среду в Санкт-Петербурге. Как сообщили ТАСС представители организаторов, им стал Николай Василенко, продекламировавший строфы поэта Николая Гумилева.

"26 сентября в Санкт-Петербурге в концертном зале "Карнавал" состоялся гала-концерт культурно-благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна". В нем приняли участие талантливые дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Гран-при регионального отборочного тура в Санкт-Петербурге получил Василенко Николай, исполнивший стихотворение Николая Гумилева", - уточнили устроители мероприятия.

Десятилетний Николай, несмотря на ограничения по здоровью, связанные со зрением, с раннего возраста занимается пением и фортепиано. Он также является победителем городских и всероссийских предметных олимпиад по русскому языку и математике. В настоящее время он обучается в петербургском Охтинском центре эстетического развития по классу фортепиано и в Международной академии музыки Елены Образцовой по классу академического вокала.

Восьмой отборочный тур всероссийского культурно-благотворительного фестиваля "Добрая волна" проходил в Аничковом дворце Санкт-Петербурга с 25 по 26 сентября 2018 года. Региональные этапы стартовали в июне и уже состоялись Казани, Курске, Краснодаре, Севастополе, Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. По их итогам будут отобраны участники для финального этапа фестиваля по нескольким направлениям: музыка, хореография, сценическое искусство, чтение. Заключительный тур "Доброй волны" состоится 9-11 октября в Москве, а финальный гала-концерт пройдет в Казани 30 ноября - победители отборочных туров выступят на одной площадке с Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым и Валерией.

Среди задач фестиваля организаторы, наряду с поддержкой молодых талантов, назвали развитие культуры благотворительности, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями дружба, а также для совместного творчества детей.

Фестиваль "Добрая волна" проводится при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Республики Татарстан и фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". В состав попечительского совета фестиваля входят мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер "Доброй волны" Игорь Крутой.