В Петербурге запустили беспилотник для отслеживания наледи на крышах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в Петербурге запустила беспилотный летательный аппарат для выявления нарушений в сфере благоустройства, в том числе скопления наледи и снежных масс на кровлях нежилых зданий. Об этом журналистам сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Олега Маркова, который провел совещание с руководителями ГАТИ и городского комитета по информатизации и связи о внедрении новых технологий при выявлении нарушений при благоустройстве.

"В настоящее время сотрудниками ГАТИ активно применяется фото и видеофиксация административных правонарушений [в сфере благоустройства], с февраля 2019 года используется беспилотный летательный аппарат для выявления нарушений, в том числе наледи и снежных масс на кровлях нежилых зданий", - сказали в аппарате.

На данный момент, по поручению Маркова, ГАТИ ведет работу по модернизации информационных систем в сфере благоустройства, а также техническому перевооружению инспекции. Специалисты также разрабатывают мобильное приложение, с помощью которого будет возможно не только автоматизировать процессы привлечения к административной ответственности, но и актуализировать информацию о состоянии территорий, объектов и элементов благоустройства.