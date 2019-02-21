Центр судоремонта "Звездочка" завершил поставку гребных винтов для арктических газовозов

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Архангельская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершил поставку гребных винтов для строящихся в Южной Корее арктических газовозов типа "Ямал". Об этом сообщила в четверг пресс-службы предприятия.

"Центр судоремонта "Звездочка" завершил исполнение контракта на поставку комплектов гребных винтов для строящихся в Южной Корее газовозов типа "Ямал". Специалисты Центра пропульсивных систем "Звездочки" предъявили заказчику готовые изделия, а 21 февраля завершающий поставку комплект лопастей гребных винтов был отгружен в адрес верфи-строителя", - говорится в сообщении.

Поставки комплектов гребных винтов осуществлялись в рамках контракта "Звездочки" с финской компанией ABB Oy Marine Ports, комплектующей пропульсивными комплексами AZIPOD строящиеся на верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering арктические газовозы. Всего изготовлено и поставлено заказчику 45 комплектов, состоящих из ступицы, обтекателя и лопастей гребного винта.

"Всего судов 15, по три комплекта винтов на каждое судно: два рабочих, которые устанавливаются сразу, и один запасной. По этому контракту мы работали около пяти лет в том графике, который для нас установил заказчик", - пояснили ТАСС в пресс-службе.

Масса каждого из винтов составляет около 40 т, диаметр - почти 6 м. Винты изготовлены из нержавеющей стали и предназначены для эксплуатации на судах с ледовым классом Arc7.