Режиссер Фокин представит в Александринском театре в Петербурге спектакль о Сталине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин представит в пятницу премьеру своего спектакля "Рождение Сталина" - о молодых ходах революционера-романтика Иосифа Джугашвили (1878-1953), известного всему миру под псевдонимом Сталин. Этот замысел режиссер, по его признанию, вынашивал много лет.

"Сама идея поставить спектакль о том, как из реального молодого человека вырастает такая фигура как Сталин у меня появилась около четырех лет назад. Можно сказать, я долго шел к этой работе. У меня были большие интервью на эту тему, их много цитировали, но тогда я говорил о замысле, об идее. А сейчас рождается сам спектакль, рождается особенно тяжело: это ведь очень непросто - делать спектакль на неклассическом материале, превращая в драматургию исторические документы, основываясь на биографии вот такой личности, как Сталин", - сказал режиссер-постановщик корреспонденту ТАСС в преддверии премьеры.

В основу сценической композиции спектакля положены исторические документы, фрагменты из романа Федора Достоевского "Бесы" и из пьесы Михаила Булгакова "Батум", а также современные тексты. "На премьере спектакль будет говорить о себе сам - это и есть мое высказывание", - добавил Фокин.

На роль молодого революционера Сосо (он же - Коба) приглашен актер Владимир Кошевой, который впервые выйдет на сцену Александринского театра. Специально для этого спектакля он выучил на грузинском языке несколько стихотворений, сочиненных Джугашвили в молодые годы. Объясняя свой интерес к этой работе, актер, сыгравший ранее роль Родиона Раскольникова в телесериале "Преступление и наказание", сказал: "Мне вновь предложили поразмышлять над темой, за которую я взялся еще в начале своего профессионального пути: "Тварь ли я дрожащая, или право имею?"".

В роли вождя Иосифа Виссарионовича на сцене предстанет ведущий актер труппы народный артист России Петр Семак. Роль матери Сосо исполнит заслуженная артистка России Елена Немзер. Сценографом спектакля выступил Николай Рощин, в художественном оформлении использованы работы Ивана Вепхвадзе, Льва Лагорио и Cергея Меркурова.

Премьере предшествовал цикл лекций и встреч с известными политологами и историками. Здесь выступили Николай Сванидзе ("Ленинградское дело"), Эдвард Радзинский ("Сталин И. В. - режиссер и драматург"), Александр Проханов ("Большой стиль. Официальная культура в сталинскую эпоху"), которые с разных сторон осветили деятельность Сталина и реалии его эпохи. Заключительным аккордом предпремьерных событий стал показ на Новой сцене Александринского легендарного фильма Тенгиза Абуладзе "Покаяние", который в 1984 году был положен на полку, а в 1987 году получил Гран- при Каннского фестиваля.