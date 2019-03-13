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В Петербурге при столкновении четырех машин погиб один человек

Двое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, двое пострадали вечером в среду при столкновении четырех машин на севере Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В Калининском районе Санкт-Петербурга, на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения произошло ДТП с участием четырех транспортных средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП попали три иномарки и Lada Vesta. В полиции уточнили, что водитель Honda выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии пассажир одной из иномарок погиб на месте, два других водителя получили тяжелые травмы.

По факту происшествия проводится проверка.

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