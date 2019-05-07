Храм Казанской иконы Божией Матери в Петербурге планируют реставрировать за 200 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Храм Казанской иконы Божией Матери, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс храмов Новодевичьего монастыря" в Петербурге, планируется реставрировать за 199,5 млн рублей. Соответствующий конкурс разместил ФГКУ "Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" на сайте "Ростендер".

"Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Воскресенский Новодевичий монастырь" (Санкт-Петербург, Московский проспект, 100) - Храм Казанской иконы Божией Матери, начальная цена - 199,5 млн рублей", - отмечается в документах закупки.

Средства выделяются из федерального бюджета. Итоги определения поставщика по контракту будут подведены 29 мая этого года. В рамках проведения работ запланированы реставрация и воссоздание облицовки искусственным мрамором, ограждения лестниц и штукатурки, ворот, капители и колонны, живописи барабана и т. д. Кроме того, будет проведен ремонт инженерных коммуникаций. Все работы должны быть завершены до 25 ноября 2019 года.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в составе объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс храмов Новодевичьего монастыря" построена в начале XX века по проекту архитектора В. А. Косякова. Это трехпредельный пятикупольный храм, выполненный в византийском стиле. На востоке храм завершается тремя полукруглыми апсидами, под полом храма располагаются склепы, в районе апсид имеется цокольное пространство.

Круглый в плане церковный зал разделен на три нефа. Центральный зал напоминает ротонду, окруженную колоннадой. За пределами этой ротонды находятся два боковых нефа, заканчивающиеся иконостасами боковых пределов. Общая площадь объекта 1,3 тыс. кв. м.