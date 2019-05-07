Эксперты отмечают быструю реализацию проекта единой карты петербуржца

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Реализация проекта по внедрению единых карт петербуржца, выпуск которых начался 6 мая, происходит очень быстро, отмечают эксперты, опрошенные ТАСС во вторник.

"Достаточно давно шла дискуссия в Питере, прочему мы не можем сделать проект, подобный тому, что уже реализован в Москве и очень популярен среди москвичей. Беглов и его команда как-то очень интенсивно взялись за дело, в том числе и за такие вопросы, которые решались годами, например, единая карта петербуржца, - сегодня это реальность", - сказал ТАСС директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению вице-президента Фонда открытой новой демократии Анны Федоровой, после запуска данного проекта многие производители и поставщики услуг задумаются об участии в нем, так как это принесет им выгоду с точки зрения расширения клиентской базы и упрощения предоставления услуг. Эксперт отметила, что после старта проекта важно отследить, какие отзывы на единую карту будут у жителей Санкт-Петербурга. Реакция граждан, по ее словам, поможет понять, в какую сторону будет двигаться данный проект.

"Впервые именно об этой карте зашел разговор в феврале, у нас даже не середина мая, а она уже заработала. Это производит сильное впечатление, потому что проект достаточно сложный технологически, во многих городах такого рода карты есть, они здорово улучшают жизнь людей. Конечно, чтобы это заработало, нам нужны были скоординированные усилия, поэтому здесь можно отметить, что у Беглова получилось пройти путь от замысла и обещания к реализации впечатляюще быстро", - подчеркнула Федорова.