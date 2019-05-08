Шесть проектов победили в туристической номинации конкурса "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Сразу шесть участников конкурса "Моя страна - моя Россия" стали финалистами в номинации, посвященной развитию внутреннего и въездного туризма. Об этом в среду сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей", которая реализует этот проект.

Там уточнили, что в общей сложности в номинации "Моя гостеприимная Россия" было представлено 334 проекта из 52 регионов России, на очный этап были приглашены авторы 22 проектов. Среди победителей - Алена Манина с проектом по организации экскурсий духовно-нравственной направленности для обучающихся в Ленинградской области, Игорь Зорихин с проектом "Легенды малых городов" и Елена Петрова, разработавшая мультиязычный аудиогид по поселку Алексеевка Самарской области. Финалистами в данной номинации также стали Виктория Рыжеволова с проектом экологического агротура, Ирина Петрова и Александра Кукса.

"Моя гостеприимная Россия" была учреждена как номинация всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" в 2017 году. Она направлена на развитие и популяризацию внутреннего и въездного туризма, формирование инвестиционной привлекательности российских территорий как туристических объектов и повышение интереса к изучению и воссозданию редких промыслов и технологий в России.

"Конкурс "Моя страна - моя Россия" - это пример всероссийского проекта, где особенное внимание уделяется инструментам постконкурсного сопровождения участников", - отметил руководитель проектов АНО "Россия - страна возможностей" Лука Горубин. По его словам, для финалистов и победителей номинации при поддержке партнеров запланирована серия стажировок с дальнейшим трудоустройством. "Сегодня развитие туристической сферы - приоритет для многих регионов РФ. А многогранность нашей культуры и разнообразие природы России обеспечивают огромный потенциал этой отрасли", - резюмировал он.

Торжественное объявление результатов и награждение победителей конкурса "Моя страна - моя Россия" пройдет 6-8 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.