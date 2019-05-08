Первыми обладателями единой карты петербуржца стали ветераны и блокадники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Представители ветеранских организаций Санкт-Петербурга стали первыми обладателями единой карты петербуржца, которую начали выпускать в мае. Первые несколько карт вручил в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на приеме ветеранов Великой Отечественной войны в честь 74-й годовщиной Победы, который проходил в БКЗ "Октябрьский".

"Мы начали делать единую карту, позволяющую аккумулировать все льготы, которые положены для различных категорий граждан - и федеральные, и региональные. И чтобы люди не бегали за этими льготами, а могли проверить, пришли выплаты, или нет", - сказал Беглов перед вручением карт.

Он также отметил, что следить за тем, чтобы люди получали все положенные им льготы, для этого будут введены социальные участковые с 1 июля.

Прием заявлений на получение единой карты петербуржца начался 6 мая. Эта многофункциональная именная карта объединяет в себе возможности банковской, бонусной, транспортной карт, а также электронной подписи. В единой карте петербуржца содержится персональная информация о владельце, на обратной стороне размещается фотография держателя.

На карту можно получать заработную плату и все виды бюджетных выплат и использовать ее как платежный инструмент, можно также записать на нее действующие в Петербурге проездные билеты. В некоторых случаях карта может служить удостоверением личности, также предусмотрена возможность использования карты для посещения медицинских учреждений.

Социальная направленность

"Социальная функция карты в том, что на ней содержится информация о льготах, которые есть у человека, он может через эту карту получать информацию о льготах и выплатах, которые он имеет, - пенсия, единовременная денежная выплата, иные источники. Он видит, что у него на карте, и за что. В будущем карта будет расширять свои возможности", - пояснил журналистам председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

По его мнению, люди старшего поколения без труда освоят эту карту и оценят ее преимущества. "Среди старшего поколения есть разные люди, в том числе те, кто предпочитает использовать банкноты и с картами "не в ладах". Тем не менее на сегодняшний день все больше растет возможность и желание ими пользоваться - это удобно. Это очень востребованная карта", - сказал глава комитета по социальной политике.

Оформление карты

На момент старта проект петербургского правительства по выпуску единой карты петербуржца поддержали три банка, прошедшие квалификационный отбор и подписавшие двусторонние соглашения с комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга об эмиссии и обслуживании карт. Заявления от горожан на оформление единой карты петербуржца принимают Сбербанк, Банк Санкт-Петербург и Банк ВТБ.

Для оформления карты нужно лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полисом обязательного медицинского страхования (ОМС). По правилам, карта оформляется в течение двух недель, но представители банков обещают максимально ускорить процедуру.

Глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко ранее озвучил прогноз, что до конца года будет выпущено 400 тыс. единых карт петербуржца, а за 1,5-2 года их количество увеличится до 2 млн. Получить карту петербуржца смогут не только жители Санкт-Петербурга, но и представители других регионов - туристы, студенты, которые приезжают в Петербург на обучение из других городов, а также жители Ленинградской области, работающие в мегаполисе.