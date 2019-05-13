До 10 тыс. человек ожидаются на фестивале "Корюшка идет" в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ожидают до 10 тыс. посетителей на фестивале "Корюшка идет", который пройдет 18-19 мая в Новой Ладоге Волховского района. Об этом в понедельник сообщила ТАСС начальник отдела развития приоритетных направлений в сфере туризма комитета региона по туризму Екатерина Бочарова.

"Ожидаем до 10 тыс. посетителей, Ленинградский областной фестиваль "Корюшка идет" пройдет первый раз", - сказала Бочарова.

На фестивале гости смогут попробовать корюшку и другие виды рыб, выловленных в Ладожском озере и Финском заливе. Посетители смогут также поучаствовать в мастер-классах по способам приготовления этой рыбы.

На территории фестиваля создадут рыбацкую деревню, пройдут концерты и пленэры для художников, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, фестиваль-конкурс артистов самодеятельности "Звенящий родник", а также конкурс рыбака, после чего выпустят мальков корюшки в реку Волхов. Завершится программа пиротехническим шоу в акватории реки.

Корюшка - небольшая рыба семейства лучеперых. Несмотря на то, что данный вид водится во многих водоемах мира, корюшка стала одним из неофициальных символов Санкт-Петербурга. Блюда из нее подаются в ресторанах, в городе тоже проходит фестиваль корюшки. Весной эта рыба идет на нерест из Ладожского озера в Финский залив. Этот период оптимален для промышленного лова и называется сезоном корюшки.