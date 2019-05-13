В Петербурге умер основатель научной школы изучения бронхиальной астмы Глеб Федосеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Заслуженный деятель науки, член-корреспондент РАМН и основатель научной школы изучения бронхиальной астмы Глеб Федосеев умер в Санкт-Петербурге на 89-м году жизни. Об этом в понедельник сообщается на сайте комитета по здравоохранению города.

"На 89-м году жизни скончался один из старейших сотрудников Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры госпитальной терапии Глеб Борисович Федосеев", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, гражданская панихида состоится 14 мая в 7-й аудитории университета в 12:00 (Льва Толстого 6/8).

Федосеев был одним из создателей научной школы пульмонологов и аллергологов. Он предложил модификацию классификации бронхиальной астмы, сохраняющую свое значение до настоящего времени. За научную деятельность Федосеевым опубликовано более 300 работ, подготовлены 71 кандидат и 28 докторов наук.