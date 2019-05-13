В Санкт-Петербурге открыли сквер имени одного из первых летчиков России Льва Мациевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Сквер Льва Мациевича, одного из первых летчиков России, открыли в понедельник на месте его гибели в Приморском районе Санкт-Петербурга. На территории увековечили память изобретателей и конструкторов в области авиации, сообщил ТАСС глава администрации района Николай Цед.

"Территория сквера с воздуха чем-то напоминает самолет. Это место, где зарождалась российская авиация - здесь был первый аэродром, здесь были первые летчики - летчики-легенды, здесь же началось первое производство самолетов, здесь разбился один из первых летчиков - Лев Мациевич", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщают в администрации Приморского района, в 1910 году на этой территории построили первый в России полноценный аэродром - Комендантский. На новом летном поле состоялся первый Всероссийский праздник воздухоплавания. В последние дни праздника произошла трагедия - погиб летчик Лев Мациевич (1877-1910). Он был также инженером, изобретателем в области кораблестроения и военно-морском деле.

На месте гибели Мациевича ранее установили мемориальную плиту. Она сохранилась до сих пор. "В сквере установлены бюсты Льва Мациевича, Михаила Ефимова [первый русский летчик], Лидии Зверевой [первая женщина-авиатор в России], Глеба Котельникова [создатель первого в мире авиационного ранцевого парашюта] и другим", - добавил Цед. Кроме того, в сквере увековечили первого пилота Петербурга, авиационного промышленника Владимира Лебедева, летчика истребительной авиации Первой мировой войны Ивана Орлова, всемирно известного русского и американского авиаконструктора Игоря Сикорского.

По словам главы района, в сквере также установили стелу, посвященную авиаторам Комендантского аэродрома, погибших в мирное и военное время. "В сквере установлены скамейки, есть спортивная зона и игровая - детские площадки в виде самолета "Илья Муромец" и "Фарман", - рассказал он.

Над проектом работали три года, сквер благоустроили за счет спонсоров.