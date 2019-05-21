Выставка главного художника Императорского фарфорового завода открылась в Царском Селе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Выставка "И земля, и небо" главного художника Императорского фарфорового завода Нелли Петровой, посвященная 70-летию мастера, открылась во вторник в музее-заповеднике "Царское Село". Экспозиция включает около 200 предметов, в том числе подготовленных специально к выставке, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году у Императорского фарфорового завода несколько юбилеев. Во-первых, это 70-летие главного художника завода, второй юбилей - это 275 лет с момента, когда было основано в России фарфоровое производство. Нелли Петрова - человек, который жил в Царском Селе и впитал всю красоту и может быть ему, Царскому Селу, Нелли обязана своей творческой биографией. Именно она является автором бренда Царского Села - она встретила зайца, нарисовала его и теперь этот заяц Ампир является героем Царского Села", - открыла выставку директор музея-заповедника Ольга Таратынова.

Петрова работает на фарфоровом заводе уже 44 года, сейчас она один из немногих в России и единственный на заводе мастер подглазурного (роспись, которая наносится на изделие до нанесения глазури - прим. ТАСС) портрета. Для производства она создает росписи сервизов и чайных комплектов в надглазурной технике. Кроме того, Петрова занимается созданием форм фарфоровых изделий.

На экспозиции в Екатерининском дворце представили около 200 предметов, созданных Петровой. Среди них образные композиции, такие как "На сопках Карелии", "Выезд на охоту. Трапеза" и посудные комплекты. Специально к выставке художник создала новую форму чайного сервиза "Терем".

"Форма на производстве делается очень долго, года два. Форма [называется] "Терем" - [потому что] хотелось русское название. Фигуры [на сервизе] - это силуэты, русские народные костюмы, в основном с севера", - пояснила ТАСС Петрова. На выставке также представили сервиз, который был изготовлен специально к 300-летию Санкт-Петербурга. "Сервиз специально был сделан для приема высоких гостей в честь 300-летия Петербурга в Екатерининском дворце. На нем российский герб, потому что мероприятие было на государственном уровне, был президент Владимир Путин, президенты многих стран", - рассказала художник.

Экспозиция включает также уникальные вазы, прообразы которых находятся в собрании Эрмитажа и фарфоровый календарь - серия из двенадцати блюд, на которых каждый месяц представлен в образе лошади. Кроме того, на выставке можно увидеть фарфоровые пласты с изображениями Спаса Вседержителя и Николая Чудотворца.

О заводе

Старейший в России фарфоровый завод был учрежден в 1744 году как "Невская порцелиновая мануфактура" по велению императрицы Елизаветы Петровны. За годы существования он сменил много названий - Императорский, Государственный, Ленинградский, Ломоносовский и с 2005 года вновь Императорский.

Изделия завода стали лучшими образами декоративно-прикладного искусства и не раз завоевывали награды на международных выставках в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Брюсселе, Вене. Экспозиция "И земля, и небо" будет открыта в Царском Селе до 20 сентября.