Псковская область и Краснодарский край будут совместно субсидировать авиарейс Псков - Сочи

ПСКОВ, 30 мая. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев приняли решение о совместном субсидировании авиарейса по маршруту Псков - Сочи, сообщил Ведерников на сессии областного собрания с отчетом о деятельности администрации за 2018 год.

О запуске прямого авиасообщения по маршруту глава Псковской области заявил в начале декабря 2018 года, уточнив, что перевозки пассажиров по этому направлению будут совершаться один-два раза в неделю. Власти региона сообщали, что намерены для этого выделить из бюджета субъекта субсидию в размере 30 млн рублей.

"В Пскове возобновлено авиасообщение с Москвой и открыто направление Псков - Сочи. Мы договорились с моим коллегой, губернатором Краснодарского края, о совместном субсидировании этого направления. Такое решение позволит сэкономить [Псковской области] в следующем году 16 млн рублей, которые мы сможем перераспределить на развитие новых маршрутов", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что вопрос "транспортной изолированности" Псковской области решен. "Мы перестали быть "медвежьим углом", и потенциальные туристы и инвесторы все реже задают вопрос о том, как к нам добраться", - отметил глава региона.

Кроме того, по его словам, власти намерены возобновить работу аэропорта в городе Великие Луки. "Не отказываемся мы и от планов по восстановлению деятельности аэропорта в городе Великие Луки. Наиболее перспективный вариант - развитие на его базе малой авиации", - уточнил Ведерников.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было восстановлено 2 октября 2018 года. Для запуска авиарейсов при поддержке администрации региона ОАО "Псковавиа" привело техническое состояние аэропорта в нормативное состояние.