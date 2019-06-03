В Мурманске назначен новый глава Минстроя

МУРМАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис назначил министром строительства и территориального развития Мурманской области Максима Рудя. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве в понедельник.

Ранее Чибис раскритиковал ситуацию в строительной отрасли региона. В частности, он заявил о недопустимо низких объемах нового жилья, что является одной из причин оттока населения. 28 мая было подписано постановление об отставке Леонида Кана, возглавлявшего Минстрой Мурманской области с 2014 года.

"Главой Минстроя региона назначен Максим Рудь", - сказал Чибис.

Глава региона отметил, что городская среда и строительство являются приоритетными направлениями для региона. Среди первоочередных задач Минстроя Чибис назвал наращивание объемов жилищного строительства и повышение качества возводимых домов.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Максим Рудь до недавнего времени занимал пост исполнительного директора Ассоциации организаций и специалистов в сфере развития жилищно-коммунального хозяйства и городского развития "ЖКХ и городская среда", ранее - председателя комитета по строительству администрации Волгограда.