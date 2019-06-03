Центр оказания комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами открылся в Петрозаводске

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июня. /ТАСС/. Семьи с детьми-инвалидами в Карелии смогут получить комплексную консультацию специалистов в центре ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья при Специализированном доме ребенка в Петрозаводске, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь Минздрава Карелии Елена Коковурова.

"В Специализированном доме ребенка начал работу центр ранней помощи детям с ограниченными возможностями. Здесь комплексную помощь будут оказывать не только детям, но и родителям, чтобы они могли подготовить своего ребенка к детскому саду, начальной школе, чтобы они могли учиться - на раннем этапе определенные недостатки можно успеть скорректировать", - сказала Коковурова.

Оказывать помощь в новом центре будут специалисты разного профиля - педиатры, психологи, логопеды-дефектологи, методисты и социальные педагоги. Набор необходимых консультаций составят для каждого ребенка индивидуально. "Ранее в Карелии уже оказывалась подобная помощь, однако это было разрозненно - каждое ведомство работало по своему профилю. Сейчас помощь будет оказываться комплексно, причем не только маме и папе, но и другим членам семьи, которые занимаются воспитанием ребенка", - пояснила пресс-секретарь министерства.

По словам главного врача дома ребенка Елены Крищенко, создание центра не потребовало крупных дополнительных вложений. "У нас есть и помещение, и свои кадровые ресурсы. Из бюджета организации мы выделили только небольшую сумму на обучение наших четырех специалистов в Институте раннего вмешательства в Санкт-Петербурге", - уточнила она ТАСС.

На первом этапе центр начнет работать только с петрозаводскими семьями, в которых есть дети с инвалидностью или ограничениями по здоровью до трех лет. Согласно реестру Минздрава региона, таких семей в столице Карелии 157. В будущем власти планируют предоставлять услуги специалистов отделения в районах республики.