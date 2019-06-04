Калининград планирует сотрудничать с Петербургом по морским круизным перевозкам

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Калининградская область планирует в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать с Санкт-Петербургом соглашение о развитии морских круизных перевозок. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы калининградского правительства Дмитрий Лысков.

"Планируется подписание соглашения между Калининградской областью и Петербургом по развитию морских круизных перевозок", - сказал Лысков, добавив, что соглашение будет подписано с учетом строительства международного морского терминала в городе Пионерский в Калининградской области.

Строительство международного морского терминала в Пионерском началось 1 февраля 2018 года. Он должен стать одним из крупнейших инфраструктурных сооружений Северо-Западного федерального округа, сможет принимать более 400 судов, годовой пассажирооборот превысит 300 тыс. человек.

Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м. Акватория будущего терминала составит 30,53 га.

По данным областных властей, строительство должно завершиться в 2019 году. Стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Ожидается, что в течение трех-четырех лет после завершения стройки порт Пионерский сможет принимать до 250 тыс. туристов в год.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.