Мурманская облдума назначила выборы губернатора региона на 8 сентября

МУРМАНСК, 4 июня. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы на заседании во вторник назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября 2019 года. За это решение проголосовали 27 депутатов, один - против.

"Решение принято и будет опубликовано в среду", - сказал спикер облдумы Сергей Дубовой.

Как сообщили ТАСС в региональном избиркоме, в ближайшее время будет утвержден график подготовки к выборам - сроки выдвижения и утверждения кандидатов.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже появился указ Путина, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Как сообщал Чибис ТАСС, он намерен баллотироваться на пост губернатора.