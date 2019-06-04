Суд в Петербурге перенес заседание по бракоразводному процессу Аршавина на 24 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга во вторник перенес заседание по бракоразводному процессу футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы Аршавиной (до брака - Казьминой) на 24 июня, сообщил журналистам после заседания суда ее адвокат Александр Добровинский. Заседание прошло в закрытом от прессы режиме.

"Следующее заседание назначено на 24 июня", - сказал он.

Добровинский отметил, что Аршавин в настоящее время не платит назначенные судом алименты и судебные приставы из-за этого запретили ему выезд за границу. "Закончилась предварительная стадия [рассмотрения дела в суде], развода пока нет, господин Аршавин не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить алименты, назначенные судом", - отметил адвокат.

"Более миллиона рублей. Четыре месяца по 350 тыс.", - сказал адвокат, отвечая на вопрос о долге, который накопился по алиментам.

Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой в 2016 году, позже у них родилась дочь. Ранее сообщалось, что бракоразводный процесс рассматривался мировым судьей в Санкт-Петербурге, однако в феврале текущего года в этой инстанции было принято решение о передаче гражданского дела в районный суд города.