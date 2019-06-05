Партия роста определится с участием в выборах главы Петербурга на политсовете 20 июня

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Партия роста пока не решила, выдвигать ли на выборы губернатора Санкт-Петербурга депутата городского заксобрания Оксану Дмитриеву, решение будет принято на заседании федерального политического совета партии 20 июня. Об этом сообщил в среду ТАСС зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский.

"У нас был один кандидат - Оксана Дмитриева. У нас будет федеральный политсовет 20 июня, где мы будем принимать решение в том числе по Санкт-Петербургу. Пока окончательного решения нет", - сказал он.

Звагельский отметил, что, помимо Дмитриевой, в партии нет кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга, "которые могут быть не спойлерами, а реально работать".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня.

Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований. На данный момент документы в избирком подали 15 кандидатов. Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.