Матвиенко поддержала идею ввести сбор для иностранных туристов в Петербурге

ЯЛТА /Республика Крым/, 5 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении сбора для иностранных туристов в северной столице. По ее словам, это позволит привлечь дополнительные средства на восстановление уникальных памятников истории и культуры.

"Гостиничный сбор - общемировая практика, когда вы приезжаете в большинство стран за рубежом - в Европу, Латинскую Америку - вы даже не замечаете, что гостиница вычитает определенную сумму из ваших платежей на так называемый гостиничный, где-то называется курортный, сбор. Эти средства… идут по защищенной статье и направляются на развитие курортной инфраструктуры, туристической, на реставрацию, восстановление памятников архитектуры и культуры", - сказала журналистам в среду Матвиенко, которая принимает участие в V Международном гуманитарном Ливадийском форуме в Ялте.

"Я поддерживаю предложение Александра Владимировича Беглова, врио губернатора", - добавила она.

Матвиенко, которая ранее занимала пост губернатора Петербурга, напомнила, что центр города - всемирное наследие, которое находится под охраной ЮНЕСКО. "И требует огромных расходов на восстановление, и это должна быть ответственность не только бюджета Санкт-Петербурга, это должна быть ответственность и федерального бюджета. И нужны дополнительные добровольные взносы, спонсорские, меценатские, потому что мы обязаны сохранить это мировое культурное наследие для будущих поколений. И я думаю, когда туристы будут уверены, когда эта очень небольшая часть средств идет на восстановление таких уникальных памятников культуры, ни у кого не будет возражений", - пояснила Матвиенко.

10 апреля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Беглова о введении сбора для иностранных туристов в Петербурге в размере 100 рублей в сутки. Минфину и Министерству экономического развития дано поручение рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с тем, чтобы с иностранных туристов брать туристический сбор. По оценкам представителей министерства экономики, туристический сбор в Санкт-Петербурге, возможно, будет введен после 2020 года.

Туристический сбор с иностранцев, как отмечал Беглов, поможет пополнять городской бюджет более чем на 1 млрд рублей в год. Эти средства будут направляться на реставрацию петербургских зданий - памятников архитектуры.