Технопарк по работе над проектами по благоустройству откроют в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Ленинградской области в четверг на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве с компанией "Айра", которая создает технопарк для работы над проектами по созданию комфортной городской среды. Инвестиции в технопарк составят порядка 700 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Компанией накоплен значительный опыт в разработке и внедрении решений комфортной городской среды. Это не только решения по "умному городу", не только благоустройство, но и применение умных технологий в таком, казалось бы, простом виде, как создание велосипедных дорожек. Компания "Айра" сегодня реализует серьезный проект по созданию технопарка Smart Industrial Park AIRA, инвестиции порядка 700 млн рублей, из них уже 350 млн вложено, будет создано 500 рабочих мест", - сказал Дрозденко на церемонии подписания соглашения.

Губернатор отметил, что по проекту "Формирование комфортной городской среды", входящему в нацпроект "Жилье и городская среда", в регионе выделено порядка 1,5 млрд в 2019 году. "В следующем году мы хотим увеличить до 2 млрд, и дальше у нас будет постоянный рост не менее чем на 10-15%", - добавил Дрозденко.

Генеральный директор ООО "Айра" Юрий Берестов пояснил, что аналогичных технопарков на территории России пока нет. По его словам, проект объединит предпринимателей, архитекторов и дизайнеров не только из Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов страны.

По данным пресс-службы правительства региона, инвестиционный проект реализуется на территории Тосненского района. Российская компания "Айра" специализируется на дизайне городской среды и благоустройстве общественных пространств: создает и внедряет в инфраструктуру территории инновационные проекты. В их числе умные велодорожки Smart Track, интеллектуальные дорожные ограничители, управляемая маркерная подсветка, интерактивные детские видеоплощадки.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.