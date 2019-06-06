Инвестиции в Ленобласть за первые 5 месяцев 2019 года выросли на 25% к уровню 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в Ленинградскую область за первые пять месяцев текущего года вырос на 25% по отношению к показателям рекордного для региона 2018 года, сообщил в четверг журналистам губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Ленинградская область в последние пять лет показывает устойчивый тренд на рост инвестиций. У нас каждый год растут инвестиции. Мы считали, что 2018 год для нас рекордный, когда мы достигли 460 млрд [рублей] инвестиций, из них 50% - зарубежные инвестиции, но первые пять месяцев этого года показывают, что мы еще на 25% растем к уровню рекордного 2018 года. Значит, мы на правильном пути", - сказал он.

Губернатор отметил, что Ленинградская область заинтересована в инвесторах вне зависимости от того, придут они из России или из-за рубежа. "Для нас любой инвестор создает рабочие места, создает и привозит современные технологии, и точно это уже никуда он не унесет. Мы открыты, мы готовы к сотрудничеству со всеми, мы видим, что нам верят", - добавил он.

Дрозденко также указал, что власти региона на ПМЭФ-2019 подпишут не менее трех десятков инвестиционных соглашений на сумму около 921 млрд рублей. "Это крупные инвестиционные соглашения, большинство из них связаны, конечно же, с нефтегазовым и с нефтехимическим комплексом", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.