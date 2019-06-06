Псковские власти откроют инжиниринговый центр, чтобы помочь школьникам с выбором профессии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены открыть первый в регионе детский инжиниринговый центр, который, в частности, будет популяризировать среди школьников рабочие и технические профессии. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, директор союза "Автопром Северо-Запад" Майя Свиридова и врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

"Подписанное соглашение направлено на решение сразу двух основных задач. Одна из них - решение кадрового вопроса. Наш ПсковГУ в последнее время стремительно развивается, участвует в различных программах, заключает соглашения с потенциальными партнерами. Нам важно, чтобы он стал площадкой для подготовки востребованных кадров, чтобы у наших ребят была возможность проходить практику на предприятиях "Автопром Северо-Запад", - цитирует пресс-служба слова Ведерникова.

По оценке властей, появление в регионе инжинирингового центра будет способствовать ранней профориентации и развитию научно-технического творчества детей, популяризации рабочих и инженерных профессий.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.